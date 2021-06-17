В Совфеде указали на главные выводы после встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена говорит о выходе отношений государств на более высокий уровень. Об этом в беседе с Ura.ru заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Главное, что два президента проговорили почти два часа. Путин и Байден выразили удовлетворение. Байден впервые сказал, что мы понимаем друг друга. Встреча прошла в хорошем темпе и взаимопонимании. Она дала старт развитию отношений на более высоком уровне", — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Байден и Путин сошлись во мнении, что "вопросы Украины должны решаться в рамках Минских соглашений". Украина рассчитывала на другое, однако теперь Владимир Зеленский изменит свою позицию, считает Джабаров.

Также сенатор подчеркнул мирный ход встречи, отметив, что журналисты, например, не задавали российскому президенту нелицеприятных вопросов. По словам политика, это говорит о том, что между Россией и США могут установиться партнёрские отношения.