В Кремле оценили переговоры Путина и Байдена в Женеве
Дмитрий Песков отметил, что пока нет поводов для исключения США из списка недружественных стран.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом прошли так, как этого ожидали в Москве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения", — сказал пресс-секретарь президента в беседе с РИА "Новости".
Также Песков отметил, что пока не известно, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с США по стратегической стабильности. А говоря об исключении США из списка недружественных стран, представитель Кремля подчеркнул, что пока поводов к этому нет.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
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