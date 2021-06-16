В Кремле оценили переговоры Путина и Байдена в Женеве

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом прошли так, как этого ожидали в Москве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения", — сказал пресс-секретарь президента в беседе с РИА "Новости".

Также Песков отметил, что пока не известно, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с США по стратегической стабильности. А говоря об исключении США из списка недружественных стран, представитель Кремля подчеркнул, что пока поводов к этому нет.