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В Кремле оценили переговоры Путина и Байдена в Женеве

Дмитрий Песков отметил, что пока нет поводов для исключения США из списка недружественных стран.

16 июня, 19:57
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом прошли так, как этого ожидали в Москве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения", — сказал пресс-секретарь президента в беседе с РИА "Новости".

Также Песков отметил, что пока не известно, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с США по стратегической стабильности. А говоря об исключении США из списка недружественных стран, представитель Кремля подчеркнул, что пока поводов к этому нет.

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Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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