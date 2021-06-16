Лидеры России и США общались почти пять часов. Встреча, по признанию Владимира Путина, была конструктивной, без вражды. У российского президента изначально не было никаких иллюзий, но "зарница счастья" промелькнула. Понятно, что конкретные противоречия решить не удалось, однако как минимум послы возвращаются к своей работе.

Для журналистов и членов делегации саммит начался в шесть утра с почти часовой очереди на тест ПЦР. Таковы оправданные требования безопасности. Выходящие из медкабинета и лаборатории, под которую переоборудовали один из номеров гостиницы "Мандарин", советовали друг другу, к какому врачу идти: "Один прям до мозгов зонд засовывает, второй гуманней". Журналистов Кремля и Белого дома на вилле, где проходили переговоры, поделили по разным пресс-центрам. Но россияне оказались гостеприимными: разрешили поработать у нас и иностранным коллегам. Более того, Владимир Путин позвал на свою пресс-конференцию иностранных журналистов и преимущественно им давал право задать вопрос, тогда как российских журналистов на пресс-конференцию Байдена не звали.

Лидеры России и США приехали на виллу с разницей в 15 минут. И на радость фотографам пожали друг другу руки на крыльце виллы.

"В российско-американских отношениях накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне, и, надеюсь, наша встреча будет продуктивной", — поблагодарил коллегу за инициативу встречи Владимир Путин.

"Любая встреча лицом к лицу является полезной", — согласился Джо Байден, отметив, что две великие державы должны сделать всё, чтобы обсудить разногласия.

Одно как минимум устранили: после консультаций послы возвращаются в столицы. Произойдёт это до конца месяца. Как отметили в МИД, Анатолий Антонов "буквально уже сидит на чемоданах".

Путин подчеркнул, что и Россия, и Америка настроены искать решения проблем. После переговоров президент РФ рассказал журналистам, что обсудили в том числе и кибератаки, Украину, а также, что на России и США лежит особая ответственность за стратегическую стабильность, как на двух крупнейших ядерных державах. И по этому поводу начнутся консультации по линии МИД.

Иностранные журналисты несколько раз пытались спросить Путина про положение оппозиции в России, буквально повторяя вопросы друг друга. Путин терпеливо, по два раза разъяснял одно и то же: несистемная оппозиция действует в интересах государства, которое считает нашу страну враждебной, а Навальный нарушил условия досрочного заключения и буквально хотел быть арестованным.

"Девушке уступи. Она сейчас зажжёт", — обратился Путин к российскому журналисту и опять дал слово иностранному корреспонденту.

Видно было, что президент России хотел донести свою точку зрения до иностранных граждан. И не боялся самых острых вопросов. Спросили, что Владимир Путин увидел в Байдене, разглядел ли человека, с которым можно работать.

"Мы не должны заглядывать в душу и клясться в вечной любви. Мы защищаем интересы своих народов", — объяснил он.

Путин также рассказал, что после громкого неоднозначного заявления Байдена тот ему позвонил и "мы объяснились".

"Меня объяснения устроили", — констатировал российский лидер.

"И всё-таки по результатам встречи у вас появились новые иллюзии?" — спросили Путина журналисты.

"У меня и старых-то не было. А вы про новые. Иллюзий никаких нет. И быть не может", — отрезал глава государства.

А на вопрос, удалось ли выйти на уровень взаимопонимания и главное — доверия, Путин ответил цитатой Льва Толстого: "В жизни нет счастья, есть только зарница его. Дорожите".

Он отметил, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарница его, ему кажется, промелькнула.

Иностранная журналистка передала Путину вопрос от своей 9-летней дочери, зачем эта встреча?

"Руководители крупнейших ядерных держав встречаются, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным и процветающим домом для всех жителей нашей планеты", — закончил пресс-конференцию президент России.

По итогам переговоров Путин и Байден не стали делать приглашения друг другу посетить страны с визитами. А посол РФ в США Анатолий Антонов по просьбе журналистов дал свою оценку переговорам. Он вспомнил, что от встреч с Трампом были большие ожидания.

"Но я становлюсь всё старше и старше и хотел бы посмотреть на дела. Как на практике будет реализовываться всё то, что было сказано. Хочу верить не словам, а реальным делам", — резюмировал он.