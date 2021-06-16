Помахал рукой и уехал на Aurus: Путин покинул место встречи с Байденом
До этого президент РФ провёл пресс-конференцию, рассказав журналистам об итогах саммита.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Путин покинул место встречи с Байденом. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин покинул виллу "Ла Гранж", где сегодня встретился с американским лидером Джо Байденом. Глава российского государства помахал рукой журналистам и уехал на автомобиле Aurus.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени.
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