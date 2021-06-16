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Путин заявил, что США из-за санкций потеряли не меньше, чем Россия

Российский лидер признал, что Вашингтону в некотором смысле удалось сдержать развитие Москвы, но для нашей страны это не критично.

16 июня, 17:33
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Соединённые Штаты, применив экономические санкции, потеряли не меньше, чем РФ, в отношении которой эти ограничения были введены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим заокеанским коллегой Джо Байденом в Женеве.

"После введения определённых ограничений в сфере экономики, товарообмена США потеряли не меньше, чем Россия. Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет", — заявил глава государства.

Путин: Послы США и РФ возвращаются к своей работе в Москве и Вашингтоне

Путин: Послы США и РФ возвращаются к своей работе в Москве и Вашингтоне

Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. После встречи Путин подвёл итоги саммита на пресс-конференции.


Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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