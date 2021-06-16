Путин заявил, что США из-за санкций потеряли не меньше, чем Россия

Соединённые Штаты, применив экономические санкции, потеряли не меньше, чем РФ, в отношении которой эти ограничения были введены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим заокеанским коллегой Джо Байденом в Женеве.

"После введения определённых ограничений в сфере экономики, товарообмена США потеряли не меньше, чем Россия. Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет", — заявил глава государства.