Путин ответил на вопрос девятилетней девочки о смысле его встречи с Байденом. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос девятилетней дочки журналистки из Канады о том, зачем нужна была его встреча с американским коллегой Джо Байденом и почему она вообще так важна.

"Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: "Видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом.