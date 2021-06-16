Путин ответил на вопрос девятилетней девочки о смысле его встречи с Байденом
Глава государства объяснил ребёнку, что цель переговоров — сделать этот мир процветающим домом для всех жителей нашей планеты.
Путин ответил на вопрос девятилетней девочки о смысле его встречи с Байденом. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос девятилетней дочки журналистки из Канады о том, зачем нужна была его встреча с американским коллегой Джо Байденом и почему она вообще так важна.
"Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: "Видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом.
Эти "взрослые люди" будут обсуждать вопросы по поводу "страшного" оружия, говорить о том, чтобы реки и моря были чистыми, рассказывал глава государства. Путин также подчеркнул, что всё это делается для того, чтобы дети меньше болели, могли учиться и уверенно смотреть в будущее. А журналистам президент РФ пожелал, чтобы прошедший саммит они освещали именно исходя из этих соображений.
Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Перед переговорами президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками. Саммит завершился досрочно. Байден покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции.
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