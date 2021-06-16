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Путин поблагодарил президента Швейцарии за предоставленную под саммит площадку

Встреча лидеров России и США проходила на вилле "Ла Гранж" в Женеве и длилась более четырёх часов.

16 июня, 17:25
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин после окончания пресс-конференции по итогам российско-американского саммита встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставленную площадку для встречи с главой США Джо Байденом.

"Господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита", — сказал Путин, приветствуя коллегу второй раз за день.

Politico озвучила условия, при которых встреча Путина и Байдена будет считаться успешной

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Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Переговоры длились более четырёх часов. По итогам саммита Владимир Путин выступил перед журналистами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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