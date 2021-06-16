Путин поблагодарил президента Швейцарии за предоставленную под саммит площадку

Президент России Владимир Путин после окончания пресс-конференции по итогам российско-американского саммита встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставленную площадку для встречи с главой США Джо Байденом.

"Господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита", — сказал Путин, приветствуя коллегу второй раз за день.