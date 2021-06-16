Путин поблагодарил президента Швейцарии за предоставленную под саммит площадку
Встреча лидеров России и США проходила на вилле "Ла Гранж" в Женеве и длилась более четырёх часов.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин после окончания пресс-конференции по итогам российско-американского саммита встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставленную площадку для встречи с главой США Джо Байденом.
"Господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита", — сказал Путин, приветствуя коллегу второй раз за день.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Переговоры длились более четырёх часов. По итогам саммита Владимир Путин выступил перед журналистами.
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