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"Она сейчас зажжёт": Путин попросил российского журналиста уступить место у микрофона иностранной коллеге

В ответ на это представительница американской газеты поблагодарила главу государства за возможность задать свой вопрос.

16 июня, 17:35

Путин попросил российского журналиста уступить место у микрофона иностранной коллеге. Видео © LIFE

Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом произошёл забавный эпизод. Когда к микрофону пошёл журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, глава государства попросил его уступить представительнице издания Wall Street Journal.

"Андрей, девушке уступи, она сейчас зажжёт", — сказал Путин, обращаясь к Колесникову. В ответ журналистка по-русски поблагодарила президента за возможность задать ему вопрос.

Путин процитировал Толстого, говоря об итогах встречи с Байденом

Путин процитировал Толстого, говоря об итогах встречи с Байденом

Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Перед переговорами президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками. Саммит завершился досрочно. Байден покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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