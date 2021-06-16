"Она сейчас зажжёт": Путин попросил российского журналиста уступить место у микрофона иностранной коллеге
В ответ на это представительница американской газеты поблагодарила главу государства за возможность задать свой вопрос.
Путин попросил российского журналиста уступить место у микрофона иностранной коллеге. Видео © LIFE
Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом произошёл забавный эпизод. Когда к микрофону пошёл журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, глава государства попросил его уступить представительнице издания Wall Street Journal.
"Андрей, девушке уступи, она сейчас зажжёт", — сказал Путин, обращаясь к Колесникову. В ответ журналистка по-русски поблагодарила президента за возможность задать ему вопрос.
Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Перед переговорами президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками. Саммит завершился досрочно. Байден покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции.
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