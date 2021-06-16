Путин рассказал о "зарницах доверия" на встрече с Байденом и отказался рассуждать о "счёте на табло"
По словам главы государства, в целом переговоры прошли предметно и конкретно, а атмосфера только настраивала на достижение результатов.
Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшая в рамках саммита в Женеве, была результативной. Об этом заявил российский лидер и отметил, что это не какие-то спортивные соревнования, чтобы говорить о счёте на табло.
"По-моему, до нашей встречи президент Байден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен. Что мы здесь будем счёт устанавливать?" — подчеркнул глава государства.
В целом переговоры прошли предметно и конкретно, а атмосфера только настраивала на достижение результатов, отметил Путин. Отвечая на вопрос журналиста, удалось ли во время общения с Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания, российский лидер сообщил, что "зарницы доверия" всё же промелькнули между ними.
Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Перед переговорами президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками. Саммит завершился досрочно. Байден покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции.
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