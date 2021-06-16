Байден заверил, что его "повестка дня" не направлена против России
Отношения Москвы и Вашингтона должны быть предсказуемыми и стабильными, подчеркнул американский лидер.
Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
По итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве президент США Джо Байден заявил, что его повестка не направлена против России.
"Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не против России или против кого-либо ещё. Повестка дня для американских граждан — борьба с пандемией коронавируса, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями, защита наших граждан", — отметил американский лидер в начале своей пресс-конференции после завершения встречи с Путиным.
Российско-американские отношения должны быть предсказуемыми и стабильными, подчеркнул Байден. Однако, по его словам, Вашингтону предстоит проделать ещё много работы для развития дипотношений с Москвой.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Сейчас Путин подводит итоги саммита на пресс-конференции.
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