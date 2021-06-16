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Байден заявил, что России и США необходимо договориться о "правилах игры"

Переговоры лидеров проходили сегодня в Женеве в несколько этапов и длились более четырёх часов.

16 июня, 17:49
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Вашингтону и Москве следует договориться о "правилах игры" в двусторонних отношениях. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

"Я сказал президенту [Владимиру] Путину, что нам нужны базовые правила игры", — сказал Байден.

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Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Переговоры длились более четырёх часов. По итогам саммита Владимир Путин выступил перед журналистами и уже покинул место встречи с американским коллегой.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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