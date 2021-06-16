Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона

Президент США Джо Байден по итогам саммита подарил российскому коллеге Владимиру Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Интерпретация одного из самых величественных млекопитающих нашей страны и представитель силы, единства, стойкости", — сказал американский лидер.