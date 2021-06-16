Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона
В Белом доме пояснили, что это животное символизирует силу, единство и стойкость.
Фото © Kremlin.ru
Президент США Джо Байден по итогам саммита подарил российскому коллеге Владимиру Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Интерпретация одного из самых величественных млекопитающих нашей страны и представитель силы, единства, стойкости", — сказал американский лидер.
Основание скульптуры выполнено из вишнёвого дерева с выгравированной на заказ табличкой с надписью в честь прошедшей встречи. Очки же, по данным американской администрации, сделаны на заказ компанией Randolph.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. Российский лидер уже завершил свою пресс-конференцию, сейчас перед журналистами выступает Байден.
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