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Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона

В Белом доме пояснили, что это животное символизирует силу, единство и стойкость.

16 июня, 17:50
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент США Джо Байден по итогам саммита подарил российскому коллеге Владимиру Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Интерпретация одного из самых величественных млекопитающих нашей страны и представитель силы, единства, стойкости", — сказал американский лидер.

Основание скульптуры выполнено из вишнёвого дерева с выгравированной на заказ табличкой с надписью в честь прошедшей встречи. Очки же, по данным американской администрации, сделаны на заказ компанией Randolph.

Путин процитировал Толстого, говоря об итогах встречи с Байденом

Путин процитировал Толстого, говоря об итогах встречи с Байденом

Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. Российский лидер уже завершил свою пресс-конференцию, сейчас перед журналистами выступает Байден.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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