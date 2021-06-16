Байден считает, что Путин не стремится к холодной войне с США
Сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит президентов РФ и США.
Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится к новой холодной войне с Вашингтоном. Глава Белого дома во время переговоров и сам отметил, что новое противостояние "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон".
"Я не думаю, что он (Путин. — Прим. Лайфа) стремится к холодной войне с Соединёнными Штатами", — коротко отметил Байден.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. После этого российский лидер подвёл итоги саммита, процитировав Толстого и отметив, что диалог вёлся без какой-либо враждебности.
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