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Байден считает, что Путин не стремится к холодной войне с США

Сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит президентов РФ и США.

16 июня, 17:51
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится к новой холодной войне с Вашингтоном. Глава Белого дома во время переговоров и сам отметил, что новое противостояние "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон".

"Я не думаю, что он (Путин. — Прим. Лайфа) стремится к холодной войне с Соединёнными Штатами", — коротко отметил Байден.

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Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. После этого российский лидер подвёл итоги саммита, процитировав Толстого и отметив, что диалог вёлся без какой-либо враждебности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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