Байден считает, что Путин не стремится к холодной войне с США

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится к новой холодной войне с Вашингтоном. Глава Белого дома во время переговоров и сам отметил, что новое противостояние "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон".