Байден сообщил о намерении и дальше поднимать тему прав человека на переговорах с Россией

США будут всегда выносить в повестку переговоров с Россией тему прав человека, которая является одной из основополагающих ценностей. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

"Я сказал Путину, что американский народ никогда не будет доверять президенту, если тот не защищает демократические ценности и универсальные свободы всех людей. Это часть ДНК нашей страны. Так что я сказал, что мы продолжим поднимать вопросы прав человека в диалоге с Россией", — отметил Байден.

Лидер США уточнил, что дело не в преследовании России за подобные нарушения, а в том, "кто мы есть".