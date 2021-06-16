НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден сообщил о намерении и дальше поднимать тему прав человека на переговорах с Россией

По словам американского президента, дело не в нарушениях, а в том, что это заложено в ДНК народа США.

16 июня, 17:57
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65914" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

США будут всегда выносить в повестку переговоров с Россией тему прав человека, которая является одной из основополагающих ценностей. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

"Я сказал Путину, что американский народ никогда не будет доверять президенту, если тот не защищает демократические ценности и универсальные свободы всех людей. Это часть ДНК нашей страны. Так что я сказал, что мы продолжим поднимать вопросы прав человека в диалоге с Россией", — отметил Байден.

Лидер США уточнил, что дело не в преследовании России за подобные нарушения, а в том, "кто мы есть".

Путин — о Навальном: Он знал, что нарушает закон

Путин — о Навальном: Он знал, что нарушает закон

Ранее Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с Байденом тему соблюдения прав человека в РФ. Российский лидер отметил, что данный вопрос был поднят по инициативе его американского коллеги.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1