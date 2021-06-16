Байден сообщил о намерении и дальше поднимать тему прав человека на переговорах с Россией
По словам американского президента, дело не в нарушениях, а в том, что это заложено в ДНК народа США.
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США будут всегда выносить в повестку переговоров с Россией тему прав человека, которая является одной из основополагающих ценностей. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
"Я сказал Путину, что американский народ никогда не будет доверять президенту, если тот не защищает демократические ценности и универсальные свободы всех людей. Это часть ДНК нашей страны. Так что я сказал, что мы продолжим поднимать вопросы прав человека в диалоге с Россией", — отметил Байден.
Лидер США уточнил, что дело не в преследовании России за подобные нарушения, а в том, "кто мы есть".
Ранее Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с Байденом тему соблюдения прав человека в РФ. Российский лидер отметил, что данный вопрос был поднят по инициативе его американского коллеги.
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