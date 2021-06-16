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Байден обвинил американских журналистов в негативном отношении к переговорам с Путиным

Глава Белого дома возмутился тем, что представители прессы не задают ему позитивные вопросы.

16 июня, 19:03
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Джо Байден обвинил американскую прессу в предвзятом негативном отношении к его переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

"У вас всегда негативное отношение, вы никогда не задаёте мне позитивные вопросы", — заявил Байден в ответ на вопрос, какие он может дать гарантии, что Москва "не изменит своё поведение" в ближайшее время.

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Глава Белого дома добавил, что нужно быть реалистами, но при этом смотреть в будущее с оптимизмом. Байден отметил, что ему удалось добиться важных успехов во время своего европейского турне, которые "должны повлиять на позицию РФ".

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Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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