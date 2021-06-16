Байден обвинил американских журналистов в негативном отношении к переговорам с Путиным

Президент США Джо Байден обвинил американскую прессу в предвзятом негативном отношении к его переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

"У вас всегда негативное отношение, вы никогда не задаёте мне позитивные вопросы", — заявил Байден в ответ на вопрос, какие он может дать гарантии, что Москва "не изменит своё поведение" в ближайшее время.

Глава Белого дома добавил, что нужно быть реалистами, но при этом смотреть в будущее с оптимизмом. Байден отметил, что ему удалось добиться важных успехов во время своего европейского турне, которые "должны повлиять на позицию РФ".