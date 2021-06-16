Байден заявил о "катастрофических" последствиях для России в случае смерти Навального
Весной этого года осуждённый пожаловался на здоровье, что сразу вызвало беспокойство на Западе.
Байден заявил о "катастрофических" последствиях для России в случае смерти Навального. Видео © LIFE
Если бы осуждённый блогер Алексей Навальный скончался в тюрьме, последствия для России были бы катастрофическими. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным сделал президент США Джо Байден.
"Я ясно дал понять, что считаю, что последствия [такого сценария] будут катастрофическими для России", — заявил Байден.
Напомним, сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Весной Навальный пожаловался на здоровье, хотя во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В результате блогер был переведён в больничный стационар колонии, где прошёл полное обследование.
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