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Байден заявил о "катастрофических" последствиях для России в случае смерти Навального

Весной этого года осуждённый пожаловался на здоровье, что сразу вызвало беспокойство на Западе.

16 июня, 18:34

Байден заявил о "катастрофических" последствиях для России в случае смерти Навального. Видео © LIFE

Если бы осуждённый блогер Алексей Навальный скончался в тюрьме, последствия для России были бы катастрофическими. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным сделал президент США Джо Байден.

"Я ясно дал понять, что считаю, что последствия [такого сценария] будут катастрофическими для России", — заявил Байден.

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Путин — о Навальном: Он знал, что нарушает закон

Напомним, сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Весной Навальный пожаловался на здоровье, хотя во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В результате блогер был переведён в больничный стационар колонии, где прошёл полное обследование.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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