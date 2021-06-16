Байден назвал позитивной прошедшую в Женеве встречу с Путиным

Президент США Джо Байден остался доволен прошедшей встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал состоявшийся в Женеве саммит позитивным.

"Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной", — отметил Байден.

Американский лидер заметил важность личной встречи, чтобы не осталось никаких ошибок и искажений фактов тем обсуждения. Президенты в ходе переговоров обозначили области, где две страны могут работать для достижения взаимных интересов, а также моменты, в которых не согласны друг с другом. Однако никаких угроз ни от кого не прозвучало, уточнил Байден.