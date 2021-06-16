НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден назвал позитивной прошедшую в Женеве встречу с Путиным

В ходе переговоров лидеры государств обозначили моменты, в которых они могут совместно работать для достижения взаимных интересов.

16 июня, 18:19
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65916" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент США Джо Байден остался доволен прошедшей встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал состоявшийся в Женеве саммит позитивным.

"Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной", — отметил Байден.

Американский лидер заметил важность личной встречи, чтобы не осталось никаких ошибок и искажений фактов тем обсуждения. Президенты в ходе переговоров обозначили области, где две страны могут работать для достижения взаимных интересов, а также моменты, в которых не согласны друг с другом. Однако никаких угроз ни от кого не прозвучало, уточнил Байден.

"У меня и старых-то не было": Путин ответил на вопрос о "новых иллюзиях" от встречи с Байденом

"У меня и старых-то не было": Путин ответил на вопрос о "новых иллюзиях" от встречи с Байденом

Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1