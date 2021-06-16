Байден назвал позитивной прошедшую в Женеве встречу с Путиным
В ходе переговоров лидеры государств обозначили моменты, в которых они могут совместно работать для достижения взаимных интересов.
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Президент США Джо Байден остался доволен прошедшей встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал состоявшийся в Женеве саммит позитивным.
"Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной", — отметил Байден.
Американский лидер заметил важность личной встречи, чтобы не осталось никаких ошибок и искажений фактов тем обсуждения. Президенты в ходе переговоров обозначили области, где две страны могут работать для достижения взаимных интересов, а также моменты, в которых не согласны друг с другом. Однако никаких угроз ни от кого не прозвучало, уточнил Байден.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
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