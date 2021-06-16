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"Сидит на чемоданах": В МИД России рассказали, когда посол Антонов вернётся в Вашингтон

Дипломат уже озвучил вопросы, которые планируется обсуждать с заокеанскими коллегами.

16 июня, 18:11

Посол РФ в США Антонов рассказал, когда вернётся в Вашингтон. Видео © LIFE

Посол России в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон до конца месяца. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

"Скоро, скоро! Анатолий Иванович [Антонов] сидит на чемоданах всё время, как команда (о том, чтобы быть готовым к возвращению. — Прим. Лайфа) поступила непосредственно от президента. Я думаю, что до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернётся в Вашингтон", — сказал Рябков.

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Сам Антонов рассказал о том, какие вопросы сейчас стоят на повестке дня и будут обсуждаться в дальнейшем.

"Хочу на реальные дела посмотреть. У нас очень много вопросов и с дипломатической собственностью, и с жизнью российских дипломатов, и к решению глобальных проблем безопасности, и к проблемам региональной безопасности", — сказал он журналистам.

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Напомним, посол РФ Анатолий Антонов прибыл в Москву из США по приглашению 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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