Посол РФ в США Антонов рассказал, когда вернётся в Вашингтон. Видео © LIFE

Посол России в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон до конца месяца. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

"Скоро, скоро! Анатолий Иванович [Антонов] сидит на чемоданах всё время, как команда (о том, чтобы быть готовым к возвращению. — Прим. Лайфа) поступила непосредственно от президента. Я думаю, что до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернётся в Вашингтон", — сказал Рябков.

Сам Антонов рассказал о том, какие вопросы сейчас стоят на повестке дня и будут обсуждаться в дальнейшем.

"Хочу на реальные дела посмотреть. У нас очень много вопросов и с дипломатической собственностью, и с жизнью российских дипломатов, и к решению глобальных проблем безопасности, и к проблемам региональной безопасности", — сказал он журналистам.