Байден заявил о запуске диалога по стратегической стабильности с Россией
Эта тема является одной из важных сфер общих интересов, где Вашингтон может сотрудничать с Москвой, подчеркнул глава Белого дома.
Джо Байден. Фото © ТАСС
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден детально обсудили дальнейшие шаги в сфере стратегической стабильности. Об этом сообщил глава Белого дома на своей пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.
"Мы детально обсудили шаги, которые наши страны должны принять в сфере контроля за вооружениями и сокращения риска возникновения конфликтов. Я рад сообщить, что мы договорились о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности", — заявил Байден.
Говоря о вопросах стратегической стабильности, американский лидер заявил, что эта тема является одной из важных сфер общих интересов, где Вашингтон может сотрудничать с Москвой.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Переговоры длились более четырёх часов. По итогам саммита Владимир Путин выступил перед журналистами и уже покинул место встречи с американским коллегой.
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