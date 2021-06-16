Байден заявил о запуске диалога по стратегической стабильности с Россией

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден детально обсудили дальнейшие шаги в сфере стратегической стабильности. Об этом сообщил глава Белого дома на своей пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.

"Мы детально обсудили шаги, которые наши страны должны принять в сфере контроля за вооружениями и сокращения риска возникновения конфликтов. Я рад сообщить, что мы договорились о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности", — заявил Байден.