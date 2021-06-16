НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден заявил о запуске диалога по стратегической стабильности с Россией

Эта тема является одной из важных сфер общих интересов, где Вашингтон может сотрудничать с Москвой, подчеркнул глава Белого дома.

16 июня, 18:04
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС </p>

Джо Байден. Фото © ТАСС

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден детально обсудили дальнейшие шаги в сфере стратегической стабильности. Об этом сообщил глава Белого дома на своей пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.

"Мы детально обсудили шаги, которые наши страны должны принять в сфере контроля за вооружениями и сокращения риска возникновения конфликтов. Я рад сообщить, что мы договорились о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности", — заявил Байден.

Байден заявил, что России и США необходимо договориться о "правилах игры"

Байден заявил, что России и США необходимо договориться о "правилах игры"

Говоря о вопросах стратегической стабильности, американский лидер заявил, что эта тема является одной из важных сфер общих интересов, где Вашингтон может сотрудничать с Москвой.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Переговоры длились более четырёх часов. По итогам саммита Владимир Путин выступил перед журналистами и уже покинул место встречи с американским коллегой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1