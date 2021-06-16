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Байден снова не смог произнести фамилию Путина с первого раза

Американский лидер оговорился во время пресс-конференции и чуть не назвал российского коллегу Трампом.

16 июня, 18:13

Байден оговорился и едва не назвал Путина Трампом. Видео © LIFE

Президент США Джо Байден снова допустил оплошность, пытаясь произнести фамилию российского лидера Владимира Путина вслух. Подводя итоги саммита в Женеве, хозяин Овального кабинета немного запутался в президентах.

Американский лидер оговорился и едва не назвал российского коллегу Трампом. Правда, Байден смог остановить себя на "Тра" и исправить ошибку.

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Байден заверил, что его "повестка дня" не направлена против России

У Джо Байдена и ранее были проблемы с произношением фамилии российского президента. Так, в апреле, выступая в Белом доме с речью, посвящённой отношениям с Россией, глава Белого дома назвал президента Путина Клутиным, но быстро исправился.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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