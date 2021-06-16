Байден снова не смог произнести фамилию Путина с первого раза

Президент США Джо Байден снова допустил оплошность, пытаясь произнести фамилию российского лидера Владимира Путина вслух. Подводя итоги саммита в Женеве, хозяин Овального кабинета немного запутался в президентах.

Американский лидер оговорился и едва не назвал российского коллегу Трампом. Правда, Байден смог остановить себя на "Тра" и исправить ошибку.

Байден заверил, что его "повестка дня" не направлена против России

У Джо Байдена и ранее были проблемы с произношением фамилии российского президента. Так, в апреле, выступая в Белом доме с речью, посвящённой отношениям с Россией, глава Белого дома назвал президента Путина Клутиным, но быстро исправился.