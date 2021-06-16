Путин преподнёс Байдену в качестве подарка письменный набор хохломы
Американский же президент подарил российскому лидеру очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин преподнёс в качестве подарка своему американскому коллеге Джо Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Письменный набор хохломы "Москва", — приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Напомним, Джо Байден подарил Владимиру Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона, который символизирует силу, единство и стойкость.
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