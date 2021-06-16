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Путин преподнёс Байдену в качестве подарка письменный набор хохломы

Американский же президент подарил российскому лидеру очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

16 июня, 18:17
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин преподнёс в качестве подарка своему американскому коллеге Джо Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Письменный набор хохломы "Москва", — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

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Напомним, Джо Байден подарил Владимиру Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона, который символизирует силу, единство и стойкость.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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