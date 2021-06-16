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Байден признался, что читает все речи Путина

Американский лидер также рассказал, что ознакомился с несколькими биографиями о своём российском коллеге.

16 июня, 18:32
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден заявил, что прочитал многое из того, что писал его коллега из РФ Владимир Путин, и несколько биографий о нём. Об этом глава Белого дома рассказал на своей пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.

"Я ему (Владимиру Путину. — Прим. ред.) сказал, что прочитал почти всё, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий", — отметил американский лидер.

Байден заверил, что его "повестка дня" не направлена против России

Байден заверил, что его "повестка дня" не направлена против России

Ранее Джо Байден заявил, что США будут всегда выносить в повестку переговоров с Россией тему прав человека, которая является одной из основополагающих ценностей. Перед этим Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с Байденом тему соблюдения прав человека в РФ. Российский лидер отметил, что данный вопрос был поднят по инициативе его американского коллеги.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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