Байден признался, что читает все речи Путина
Американский лидер также рассказал, что ознакомился с несколькими биографиями о своём российском коллеге.
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Президент США Джо Байден заявил, что прочитал многое из того, что писал его коллега из РФ Владимир Путин, и несколько биографий о нём. Об этом глава Белого дома рассказал на своей пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.
"Я ему (Владимиру Путину. — Прим. ред.) сказал, что прочитал почти всё, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий", — отметил американский лидер.
Ранее Джо Байден заявил, что США будут всегда выносить в повестку переговоров с Россией тему прав человека, которая является одной из основополагающих ценностей. Перед этим Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с Байденом тему соблюдения прав человека в РФ. Российский лидер отметил, что данный вопрос был поднят по инициативе его американского коллеги.
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