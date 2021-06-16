"Зачем его ещё раз поднимать": Байден разозлился из-за вопроса о резких словах в адрес Путина
Глава Белого дома предпочёл оставить его без ответа и перейти к следующему комментарию.
Джо Байден. Фото © ТАСС/АР
Президенту США Джо Байдену не хотелось бы ещё раз поднимать тему по поводу его резких заявлений, которые он ранее произносил в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе своей пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.
"Зачем этот вопрос ещё раз поднимать?" — сказал Байден.
Отвечая на вопрос журналиста, можно ли доверять российскому президенту, Байден заявил, что тут дело не в доверии, а в собственных интересах. По его мнению, голословно доверять никому нельзя, поэтому он "посмотрит, что будет происходить дальше" в российско-американских отношениях.
Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.
Комментариев: 0