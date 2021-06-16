Байден объяснил, почему саммит с Путиным длился всего 3,5 часа

Президент США Джо Байден рассказал, что ему и его российскому коллеге Владимиру Путину хватило трёх с половиной часов, чтобы обсудить многие вопросы. Он признался, что не помнит, когда в последний раз лидеры двух стран вели прямой диалог больше двух часов.

"Больше нам не понадобилось. Мы обсудили очень много... После двух часов мы посмотрели друг на друга и сказали: "Ну, ок?" — рассказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой в Женеве.