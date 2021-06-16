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Байден объяснил, почему саммит с Путиным длился всего 3,5 часа

Российско-американские переговоры в узком составе продлились почти 2 часа, ещё полтора часа стороны беседовали в составе делегаций.

16 июня, 18:45
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент США Джо Байден рассказал, что ему и его российскому коллеге Владимиру Путину хватило трёх с половиной часов, чтобы обсудить многие вопросы. Он признался, что не помнит, когда в последний раз лидеры двух стран вели прямой диалог больше двух часов.

Байден назвал позитивной прошедшую в Женеве встречу с Путиным

Байден назвал позитивной прошедшую в Женеве встречу с Путиным

"Больше нам не понадобилось. Мы обсудили очень много... После двух часов мы посмотрели друг на друга и сказали: "Ну, ок?" — рассказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой в Женеве.

При этом американский лидер подчеркнул, что работа должна быть продолжена.

Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, а затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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