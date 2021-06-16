Байден объяснил, почему саммит с Путиным длился всего 3,5 часа
Российско-американские переговоры в узком составе продлились почти 2 часа, ещё полтора часа стороны беседовали в составе делегаций.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент США Джо Байден рассказал, что ему и его российскому коллеге Владимиру Путину хватило трёх с половиной часов, чтобы обсудить многие вопросы. Он признался, что не помнит, когда в последний раз лидеры двух стран вели прямой диалог больше двух часов.
"Больше нам не понадобилось. Мы обсудили очень много... После двух часов мы посмотрели друг на друга и сказали: "Ну, ок?" — рассказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой в Женеве.
При этом американский лидер подчеркнул, что работа должна быть продолжена.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, а затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени.
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