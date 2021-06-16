Байден заявил о договорённости с Путиным поддерживать безопасность в Афганистане
Кроме того, американский и российский президенты обсудили тему ядерной программы Ирана.
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Президент США Джо Байден заявил, что в ходе переговоров в Женеве обсудил с президентом России Владимиром Путиным методы предотвращения подъёма терроризма в Афганистане.
"Мы обсудили, как каждый из нас может способствовать объединению усилий для предотвращения подъёма терроризма в Афганистане", — сказал Байден на пресс-конференции после саммита.
Глава Белого дома добавил, что Путин пообещал оказать поддержку в этом вопросе.
"Он спросил нас об Афганистане. Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность. И я сказал, что это во многом связано с вами. Он указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану <...> и помочь по Ирану", — отметил Байден.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
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