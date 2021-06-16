НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден заявил о договорённости с Путиным поддерживать безопасность в Афганистане

Кроме того, американский и российский президенты обсудили тему ядерной программы Ирана.

16 июня, 19:21

Фото © Pixabay

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе переговоров в Женеве обсудил с президентом России Владимиром Путиным методы предотвращения подъёма терроризма в Афганистане.

"Мы обсудили, как каждый из нас может способствовать объединению усилий для предотвращения подъёма терроризма в Афганистане", — сказал Байден на пресс-конференции после саммита.

Зарница счастья, но без иллюзий: Как прошла встреча Владимира Путина с Джо Байденом

Зарница счастья, но без иллюзий: Как прошла встреча Владимира Путина с Джо Байденом

Глава Белого дома добавил, что Путин пообещал оказать поддержку в этом вопросе.

"Он спросил нас об Афганистане. Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность. И я сказал, что это во многом связано с вами. Он указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану <...> и помочь по Ирану", — отметил Байден.

В Афганистане боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО HALO Trust

В Афганистане боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО HALO Trust

Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Байден и Джонсон обсудили на встрече Россию, Китай, Иран и Афганистан

10 июня, 19:35

"Верхняя Вольта с ядерным оружием": Байден заявил об "отчаянных попытках России остаться мировой державой"

сегодня в 20:07

В Кремле оценили переговоры Путина и Байдена в Женеве

сегодня в 19:57

Легенда "Реала" Серхио Рамос покидает клуб после 16 лет выступлений

сегодня в 19:57

Штрафы для антиваксеров: Журналист Александра Баязитова — об обязательной вакцинации в Москве

сегодня в 19:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1