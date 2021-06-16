Байден заявил о договорённости с Путиным поддерживать безопасность в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе переговоров в Женеве обсудил с президентом России Владимиром Путиным методы предотвращения подъёма терроризма в Афганистане.

"Мы обсудили, как каждый из нас может способствовать объединению усилий для предотвращения подъёма терроризма в Афганистане", — сказал Байден на пресс-конференции после саммита.

Глава Белого дома добавил, что Путин пообещал оказать поддержку в этом вопросе.

"Он спросил нас об Афганистане. Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность. И я сказал, что это во многом связано с вами. Он указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану <...> и помочь по Ирану", — отметил Байден.