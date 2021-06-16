"Россия в очень сложной ситуации. На неё давит Китай. Она отчаянно пытается остаться мировой державой. Она пытается остаться релевантной. Она не хочет быть, как заявляли некоторые критики, Верхней Вольтой с ядерным оружием", — сказал Байден.

Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.