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"Верхняя Вольта с ядерным оружием": Байден заявил об "отчаянных попытках России остаться мировой державой"

По словам американского президента, РФ находится "в очень сложной ситуации".

16 июня, 20:07
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ "отчаянно пытается остаться мировой державой".

"Россия в очень сложной ситуации. На неё давит Китай. Она отчаянно пытается остаться мировой державой. Она пытается остаться релевантной. Она не хочет быть, как заявляли некоторые критики, Верхней Вольтой с ядерным оружием", — сказал Байден.

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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Вслед за этим Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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