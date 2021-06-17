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Эксперт назвал победителя саммита Путина и Байдена

Первая встреча политиков прошла 16 июня в швейцарской Женеве.

17 июня, 01:27
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин выиграл по итогам саммита с американским лидером Джо Байденом, так как глава Белого дома признал роль РФ в решении мировых проблем. Такое мнение высказал директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги.

"Путин одерживает верх на этой встрече с Байденом, потому что США признают его роль в решении различных вопросов мировой повестки", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена сосредоточенной и неконфронтационной

В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена сосредоточенной и неконфронтационной

Бартесаги указал, что есть темы, где Вашингтон будет искать договорённости с Москвой, например соглашение по ядерному оружию и ситуация на Ближнем Востоке.

"США признали значимость России. Байден заявляет, что он не только собирается сосредоточиться на главных союзниках, но и готов поддерживать искренний диалог с Россией", — добавил эксперт.

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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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