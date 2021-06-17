Эксперт назвал победителя саммита Путина и Байдена
Первая встреча политиков прошла 16 июня в швейцарской Женеве.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин выиграл по итогам саммита с американским лидером Джо Байденом, так как глава Белого дома признал роль РФ в решении мировых проблем. Такое мнение высказал директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги.
"Путин одерживает верх на этой встрече с Байденом, потому что США признают его роль в решении различных вопросов мировой повестки", — приводит слова эксперта РИА "Новости".
Бартесаги указал, что есть темы, где Вашингтон будет искать договорённости с Москвой, например соглашение по ядерному оружию и ситуация на Ближнем Востоке.
"США признали значимость России. Байден заявляет, что он не только собирается сосредоточиться на главных союзниках, но и готов поддерживать искренний диалог с Россией", — добавил эксперт.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
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