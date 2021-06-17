В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена сосредоточенной и неконфронтационной

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершилась не преждевременно, лидерам двух стран удалось обсудить многие вопросы. Об этом журналистам на борту самолёта американского лидера заявил высокопоставленный представитель администрации Штатов.

"Они не закончили раньше, чем ожидалось. В оригинальном расписании были некоторые перерывы, но мы не полностью ими воспользовались. Но, как и сказал президент (Байден. — Прим. Лайфа), они обсудили очень широкое поле [вопросов] на встрече в формате один плюс один", — отметил американский чиновник.

Кроме того, он назвал беседу Путина и Байдена "очень сосредоточенной, практичной, неконфронтационной".

"Люди не читали друг другу заранее заготовленные тезисы и не просто произносили монологи. Это была практическая дискуссия, сосредоточенная на разных очень важных вопросах", — подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, лидеры двух стран во время саммита также обсуждали, есть ли возможность сдвинуть с мёртвой точки урегулирование кризиса на Украине. Кроме того, главы государств договорились изучить вызовы в работе дипломатических представительств двух стран. Представитель американской администрации отметил, что посол США в РФ Джон Салливан и посол РФ в США Анатолий Антонов вернутся в свои дипмиссии в ближайшее время.