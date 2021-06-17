CША объявили список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак

Соединённые Штаты обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России, и США. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный представитель американской администрации.

"Среди прочего это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16", — сказал он в президентском самолёте после завершившейся в Женеве встречи лидеров России и США.