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Конгрессмены-республиканцы попросили Байдена ввести санкции против России по химоружию

По их словам, отказываясь от этого, американский президент делает одностороннюю уступку и проявляет слабость.

17 июня, 00:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и его однопартиец из сената Джеймс Риш обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом ввести против России вторую часть санкций по химоружию.

"Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям", — говорится в их заявлении.

Конгрессмены назвали проявлением слабости отказ от второй части санкций.

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Напомним, первую часть санкций США вслед за Евросоюзом ввели в начале марта. В список попали семь человек и 14 организаций. Вторая часть должна была быть введена 2 июня.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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