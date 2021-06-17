Конгрессмены-республиканцы попросили Байдена ввести санкции против России по химоружию

Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и его однопартиец из сената Джеймс Риш обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом ввести против России вторую часть санкций по химоружию.

"Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям", — говорится в их заявлении.

Конгрессмены назвали проявлением слабости отказ от второй части санкций.