Конгрессмены-республиканцы попросили Байдена ввести санкции против России по химоружию
По их словам, отказываясь от этого, американский президент делает одностороннюю уступку и проявляет слабость.
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Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и его однопартиец из сената Джеймс Риш обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом ввести против России вторую часть санкций по химоружию.
"Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям", — говорится в их заявлении.
Конгрессмены назвали проявлением слабости отказ от второй части санкций.
Напомним, первую часть санкций США вслед за Евросоюзом ввели в начале марта. В список попали семь человек и 14 организаций. Вторая часть должна была быть введена 2 июня.
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