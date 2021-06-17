Юрист анонсировал введение новых штрафов за парковку

В ближайшее время в России стоит ждать штрафов за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники: пожарных машин, скорой помощи, полиции и МЧС. Об этом рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"На данный момент непосредственно административных санкций в виде штрафов за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено. При этом нужно понимать, что далеко не все дворы вообще обладают местом для проезда спецтранспорта, который существенно шире легковых автомобилей", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

По словам Уткина, водители всё чаще начали сталкиваться со штрафами за оставленные на платных парковках машины в зоне действия знака "Остановка запрещена" с табличкой, обозначающей такси. Эксперт отмечает, что помимо взыскания штрафа в три тысячи рублей автомобиль могут эвакуировать.