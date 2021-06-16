ГИБДД опровергла сообщение об отмене штрафов за отсутствие техосмотра при ДТП
Государственная инспекция отозвала соответствующую цитату своего представителя.
Фото © ТАСС / Артеменков Александр
В ГИБДД опровергли сообщение о том, что водители автомобилей, попавшие в ДТП, не будут наказываться за отсутствие техосмотра. Государственная инспекция отозвала цитату своего представителя о соответствующем изменении, пишет ТАСС.
"Сообщение "Водителей не будут штрафовать за отсутствие техосмотра автомобиля при ДТП", выпущенное в 14:12 мск, аннулируется в связи с отзывом ГИБДД цитаты своего представителя", — сказано в сообщении агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.
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