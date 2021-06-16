В центре Москвы Bentley жены миллионера въехал в трамвай. Видео © Соцсети

В центре Москвы, на Лесной улице, автомобиль Bentley въехал в трамвай. Как сообщил Лайфу источник, роскошная иномарка принадлежит Жанне Хихинашвили — жене миллионера Теймураза Хихинашвили. За рулём, по предварительным данным, находилась дочь бизнесмена Лимор.

По информации нашего собеседника, пострадавших в результате аварии нет. Движение транспорта в районе инцидента заблокировано, на месте работают правоохранительные органы.

Теймураз Хихинашвили — президент компании "Патеро девелопмент", первый вице-президент Евро-Азиатского еврейского конгресса.