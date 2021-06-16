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В центре Москвы Bentley жены миллионера въехал в трамвай

Пострадавших в результате аварии нет. Движение транспорта в районе инцидента заблокировано, на месте работают правоохранительные органы.

16 июня, 20:17

Фото © Соцсети

В центре Москвы Bentley жены миллионера въехал в трамвай. Видео © Соцсети

В центре Москвы, на Лесной улице, автомобиль Bentley въехал в трамвай. Как сообщил Лайфу источник, роскошная иномарка принадлежит Жанне Хихинашвили — жене миллионера Теймураза Хихинашвили. За рулём, по предварительным данным, находилась дочь бизнесмена Лимор.

По информации нашего собеседника, пострадавших в результате аварии нет. Движение транспорта в районе инцидента заблокировано, на месте работают правоохранительные органы.

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Теймураз Хихинашвили — президент компании "Патеро девелопмент", первый вице-президент Евро-Азиатского еврейского конгресса.

Ранее Лайф рассказывал, что в лимонном "порше", который устроил гонки по Питеру, находился блогер из особого списка ГИБДД.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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