В центре Москвы Bentley жены миллионера въехал в трамвай
Пострадавших в результате аварии нет. Движение транспорта в районе инцидента заблокировано, на месте работают правоохранительные органы.
Фото © Соцсети
В центре Москвы Bentley жены миллионера въехал в трамвай. Видео © Соцсети
В центре Москвы, на Лесной улице, автомобиль Bentley въехал в трамвай. Как сообщил Лайфу источник, роскошная иномарка принадлежит Жанне Хихинашвили — жене миллионера Теймураза Хихинашвили. За рулём, по предварительным данным, находилась дочь бизнесмена Лимор.
По информации нашего собеседника, пострадавших в результате аварии нет. Движение транспорта в районе инцидента заблокировано, на месте работают правоохранительные органы.
Теймураз Хихинашвили — президент компании "Патеро девелопмент", первый вице-президент Евро-Азиатского еврейского конгресса.
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