Экс-адвокат Ефремова рассказал, куда исчезла машина актёра со штрафстоянки

Джип актёра Михаила Ефремова, на котором он устроил смертельное ДТП в центре Москвы прошлым летом, исчез со штраф-стоянки МВД. Как пояснил бывший адвокат артиста Андрей Алёшкин, вероятнее всего, автомобиль был передан семье Ефремова.

"Сделать что-то с машиной могут только родственники. Скорее всего, она была возвращена семье. Наверное, вернули владельцам, как и фургон (машина погибшего курьера Сергея Захарова. — Прим. Лайфа)", — сказал юрист в интервью телеканалу "360".

К вещественным доказательствам автомобиль Ефремова больше не относится, подчеркнул Алёшкин. Юрист отметил, что передача семье вещдоков после расследования дела является обычной практикой в правоохранительных органах. По его словам, теперь родственники актёра могут отремонтировать машину или продать её на запчасти.