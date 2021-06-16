Экс-адвокат Ефремова рассказал, куда исчезла машина актёра со штрафстоянки
К вещественным доказательствам автомобиль больше не относится, подчеркнул специалист. По его словам, теперь распоряжаться транспортным средством могут только близкие артиста.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Джип актёра Михаила Ефремова, на котором он устроил смертельное ДТП в центре Москвы прошлым летом, исчез со штраф-стоянки МВД. Как пояснил бывший адвокат артиста Андрей Алёшкин, вероятнее всего, автомобиль был передан семье Ефремова.
"Сделать что-то с машиной могут только родственники. Скорее всего, она была возвращена семье. Наверное, вернули владельцам, как и фургон (машина погибшего курьера Сергея Захарова. — Прим. Лайфа)", — сказал юрист в интервью телеканалу "360".
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К вещественным доказательствам автомобиль Ефремова больше не относится, подчеркнул Алёшкин. Юрист отметил, что передача семье вещдоков после расследования дела является обычной практикой в правоохранительных органах. По его словам, теперь родственники актёра могут отремонтировать машину или продать её на запчасти.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, работает на производстве антиковидных костюмов для медработников. Так, по его мнению, "время идёт быстрее".
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