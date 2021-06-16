СМИ: Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже
Действия правоохранителей связаны с уголовным делом депутата Яниса Адамсонса, которого латвийские спецслужбы подозревают в передаче сведений Москве. О какой именно информации идёт речь, не уточняется. К слову, сам политик вину отрицал.
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В Латвии задержали и арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на источник.
По данным издания, задержание гражданина РФ, имя которого не рассекречивается, связано с уголовным делом депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса, которого латвийские спецслужбы подозревают в передаче сведений Москве. О какой именно информации идёт речь, не уточняется. К слову, сам политик вину отрицал.
10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса, также в квартире политика прошли обыски. На следующий день рижский суд заключил парламентария под стражу.
Отметим, что в Государственной прокуратуре Латвии инцидент с задержанием некоего "сообщника" Адамсонса пока никак не комментируют.
А ранее в Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России. В ходе обыска у него нашли около 84 тысяч долларов и большое количество носителей информации. Утверждается, что целью работы "агента" было ослабление позиции Польши в ЕС и на международной арене.
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