СМИ: Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже

В Латвии задержали и арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на источник.

По данным издания, задержание гражданина РФ, имя которого не рассекречивается, связано с уголовным делом депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса, которого латвийские спецслужбы подозревают в передаче сведений Москве. О какой именно информации идёт речь, не уточняется. К слову, сам политик вину отрицал.

10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса, также в квартире политика прошли обыски. На следующий день рижский суд заключил парламентария под стражу.

Отметим, что в Государственной прокуратуре Латвии инцидент с задержанием некоего "сообщника" Адамсонса пока никак не комментируют.