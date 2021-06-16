Легенда "Реала" Серхио Рамос покидает клуб после 16 лет выступлений
За это время он провёл около 700 матчей, в которых отличился 101 раз, и пять раз стал чемпионом Испании.
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Защитник "Реала" Серхио Рамос покинет мадридский клуб этим летом после 16 лет выступлений за него. Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".
Уже завтра,17 июня, состоится церемония прощания с многолетним капитаном мадридцев, после чего он даст специальную пресс-конференцию. Присутствовать на ней также будет президент клуба Флорентино Перес.
Отметим, что за "Реал" Рамос провёл 671 матч, забил 101 гол и сделал 39 голевых передач. Кроме того, за 16 лет в клубе он пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды брал Суперкубок страны и ряд других наград.
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