Легенда "Реала" Серхио Рамос покидает клуб после 16 лет выступлений

Защитник "Реала" Серхио Рамос покинет мадридский клуб этим летом после 16 лет выступлений за него. Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

Уже завтра,17 июня, состоится церемония прощания с многолетним капитаном мадридцев, после чего он даст специальную пресс-конференцию. Присутствовать на ней также будет президент клуба Флорентино Перес.