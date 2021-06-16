У защитника сборной России Фернандеса не выявили повреждения позвоночника

У защитника сборной России Марио Фернандеса не выявлено повреждения позвоночника после падения на газон во время матча с Финляндией на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"По результатам обследования у Марио не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России", — говорится в сообщении.

Как сообщает Sport24, у защитника был диагностирован ушиб мягких тканей спины, при этом кости целы.