У защитника сборной России Фернандеса не выявили повреждения позвоночника
Вместе с командой он отправится в Москву, где будет находиться под наблюдением медиков.
Фото © РФС
У защитника сборной России Марио Фернандеса не выявлено повреждения позвоночника после падения на газон во время матча с Финляндией на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
"По результатам обследования у Марио не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России", — говорится в сообщении.
Как сообщает Sport24, у защитника был диагностирован ушиб мягких тканей спины, при этом кости целы.
Напомним, Марио Фернандес получил травму в середине первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии и был заменён. Сама встреча завершилась для нашей команды победой со счётом 1:0.
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