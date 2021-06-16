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У защитника сборной России Фернандеса не выявили повреждения позвоночника

Вместе с командой он отправится в Москву, где будет находиться под наблюдением медиков.

16 июня, 16:48
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

У защитника сборной России Марио Фернандеса не выявлено повреждения позвоночника после падения на газон во время матча с Финляндией на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"По результатам обследования у Марио не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России", — говорится в сообщении.

Как сообщает Sport24, у защитника был диагностирован ушиб мягких тканей спины, при этом кости целы.

Защитник сборной России Фернандес получил травму и не смог продолжить матч с Финляндией

Защитник сборной России Фернандес получил травму и не смог продолжить матч с Финляндией

Напомним, Марио Фернандес получил травму в середине первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии и был заменён. Сама встреча завершилась для нашей команды победой со счётом 1:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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