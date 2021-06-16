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"Мы в турнире": Черчесов прокомментировал победу над Финляндией на Евро-2020

Напомним, наша сборная впервые с 2012 года выиграла на чемпионатах Европы.

16 июня, 17:49
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что победить национальной команде удалось благодаря тому, что принятый план на игру сработал.

"Мы были уверены, что эта система принесёт успех. Главное, чтобы команда была единой и выполняла задание. Миранчук забил великолепный гол. Мы, естественно, рады. План на игру легко читался — брать мяч в инсайдных зонах, развивать атаки по флангам, совершать проходы, делать прострелы. Игроки это выполняли, у нас были моменты, но запланировать голы невозможно. Думаю, игра держала всех в напряжении. Мы в турнире — ждём игру соперников", — заявил Черчесов.

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Напомним, сборная России одержала первую победу на Евро-2020, обыграв в Санкт-Петербурге команду Финляндии — 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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