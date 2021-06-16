"Мы были уверены, что эта система принесёт успех. Главное, чтобы команда была единой и выполняла задание. Миранчук забил великолепный гол. Мы, естественно, рады. План на игру легко читался — брать мяч в инсайдных зонах, развивать атаки по флангам, совершать проходы, делать прострелы. Игроки это выполняли, у нас были моменты, но запланировать голы невозможно. Думаю, игра держала всех в напряжении. Мы в турнире — ждём игру соперников", — заявил Черчесов.