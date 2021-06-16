Водителей не станут штрафовать за отсутствие техосмотра при ДТП

При ДТП водителей автомобилей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин.

"В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит", — отметил он.

По словам Чипурина, автомобилисты должны самостоятельно проверять свои машины перед поездкой и начинать движение после того, как убедятся в их исправности.