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Водителей не станут штрафовать за отсутствие техосмотра при ДТП

Автомобилисты должны сами проверять свои машины перед любой поездкой, уточнили в МВД.

16 июня, 14:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

При ДТП водителей автомобилей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин.

"В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит", — отметил он.

По словам Чипурина, автомобилисты должны самостоятельно проверять свои машины перед поездкой и начинать движение после того, как убедятся в их исправности.

Автоэксперты оценили отмену обязательного техосмотра для получения ОСАГО

Автоэксперты оценили отмену обязательного техосмотра для получения ОСАГО

Ранее Лайф сообщал, что Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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