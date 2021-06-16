Боррель призвал проводить в Европе "более щедрую визовую политику" для россиян

Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил на пресс-конференции доклад по отношениям Евросоюза и России, подготовленный для предстоящего саммита ЕС 23 — 24 июня. Он предложил проводить "более щедрую визовую политику" в отношении россиян и поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодёжи.

"Этому можно способствовать, выдавая визы в Евросоюз, предусмотрев финансирование в рамках программы Эразмус (Erasmus), возможности обучения. Получения работы. Мы недостаточно работаем в этом направлении. Надо быть более щедрыми в вопросах виз, которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живёт Европа", — заявил Боррель.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что остаётся сторонником позитивного взаимодействия с Россией. Он подчеркнул, что некоторые вопросы невозможно решить без Москвы.