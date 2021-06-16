НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Боррель призвал проводить в Европе "более щедрую визовую политику" для россиян

Глава европейской дипломатии остаётся сторонником позитивного взаимодействия с Москвой.

16 июня, 13:46
<p>Фото © ТАСС / АР / Jean-Francois Badias</p>

Фото © ТАСС / АР / Jean-Francois Badias

Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил на пресс-конференции доклад по отношениям Евросоюза и России, подготовленный для предстоящего саммита ЕС 23 — 24 июня. Он предложил проводить "более щедрую визовую политику" в отношении россиян и поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодёжи.

"Этому можно способствовать, выдавая визы в Евросоюз, предусмотрев финансирование в рамках программы Эразмус (Erasmus), возможности обучения. Получения работы. Мы недостаточно работаем в этом направлении. Надо быть более щедрыми в вопросах виз, которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живёт Европа", — заявил Боррель.

Россиянам рассказали о новых правилах получения шенгенской визы

Россиянам рассказали о новых правилах получения шенгенской визы

Кроме того, еврокомиссар отметил, что остаётся сторонником позитивного взаимодействия с Россией. Он подчеркнул, что некоторые вопросы невозможно решить без Москвы.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС не боится России. Он считает, что только сплочённость США и Европы помогут им защитить от Москвы общие интересы и ценности. В связи с этим в ЕС намерены провести углублённую дискуссию с американскими партнёрами.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Европейский регулятор дал позитивный отзыв на российскую вакцину "Спутник V"

сегодня в 10:39

Боррель заявил, что в ЕС обеспокоены отказом России согласовывать маршруты в обход Белоруссии

28 мая, 08:38

Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

сегодня в 13:25

Штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей

сегодня в 14:16

В ЛНР заявили о наличии "неопровержимых доказательств" участия Протасевича в убийствах мирных жителей

сегодня в 14:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1