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В РПЦ сообщили о готовности примириться с надругавшимися над иконой тиктокерами

Там отметили, что ждут извинений от юных блогеров по поводу скандального ролика.

16 июня, 23:47

Кадр из видео © Соцсети

Русская православная церковь готова принять извинения тиктокеров, которые в Москве надругались над иконой во время записи ролика для соцсети. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса", — приводит слова Кипшидзе РИА "Новости".

В своём телеграм-канале он отметил, что дело возбуждено обоснованно, но есть возможность прекратить его миром в случае извинений молодых блогеров.

"Мужикам запрещено ходить на каблуках, что ли?" Петербуржец набросился с кулаками на тиктокеров в юбках и чулках

"Мужикам запрещено ходить на каблуках, что ли?" Петербуржец набросился с кулаками на тиктокеров в юбках и чулках

"И Уголовно-процессуальный кодекс такую возможность предоставляет", — подчеркнул Кипшидзе.

Как сообщалось ранее, в Москве компания тиктокеров снимала очень странный видеоролик, в котором парни якобы пьют водку, а разукрашенная девушка исполняет роль стола. Его записывали под песню Ольги Бузовой "Мало половин", а на асфальте стояла икона. Это не понравилось прохожему, с которым у блогеров произошёл конфликт. В итоге инцидентом заинтересовались в полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Молодых людей подозревают в выражении явного неуважения к обществу и публичных действиях, совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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