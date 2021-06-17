В РПЦ сообщили о готовности примириться с надругавшимися над иконой тиктокерами
Там отметили, что ждут извинений от юных блогеров по поводу скандального ролика.
Кадр из видео © Соцсети
Русская православная церковь готова принять извинения тиктокеров, которые в Москве надругались над иконой во время записи ролика для соцсети. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса", — приводит слова Кипшидзе РИА "Новости".
В своём телеграм-канале он отметил, что дело возбуждено обоснованно, но есть возможность прекратить его миром в случае извинений молодых блогеров.
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"И Уголовно-процессуальный кодекс такую возможность предоставляет", — подчеркнул Кипшидзе.
Как сообщалось ранее, в Москве компания тиктокеров снимала очень странный видеоролик, в котором парни якобы пьют водку, а разукрашенная девушка исполняет роль стола. Его записывали под песню Ольги Бузовой "Мало половин", а на асфальте стояла икона. Это не понравилось прохожему, с которым у блогеров произошёл конфликт. В итоге инцидентом заинтересовались в полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Молодых людей подозревают в выражении явного неуважения к обществу и публичных действиях, совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
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