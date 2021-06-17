В РПЦ сообщили о готовности примириться с надругавшимися над иконой тиктокерами

Русская православная церковь готова принять извинения тиктокеров, которые в Москве надругались над иконой во время записи ролика для соцсети. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса", — приводит слова Кипшидзе РИА "Новости".

В своём телеграм-канале он отметил, что дело возбуждено обоснованно, но есть возможность прекратить его миром в случае извинений молодых блогеров.

"И Уголовно-процессуальный кодекс такую возможность предоставляет", — подчеркнул Кипшидзе.