Владеющий OnlyFans выходец с Украины стал миллиардером в пандемию

Основной владелец компании Fenix International, в состав которой входит популярный сервис OnlyFans, стал долларовым миллиардером. Forbes оценивает состояние выходца с Украины Леонида Радвинского примерно в два миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что росту капитала бизнесмена поспособствовала пандемия, ведь во время самоизоляции увеличился спрос на сервисы с контентом для взрослых. Так, в прошлом году выручка OnlyFans выросла на 540% и составила 400 миллионов долларов. Аудитория сервиса увеличилась более чем на 500% — до 82 миллионов человек.

OnlyFans представляет собой сервис, который предусматривает плату пользователей за доступ к видеоконтенту авторов. В основном там размещают ролики эротического контента, но ресурс также популярен и среди фитнес-тренеров, коучей и музыкантов. Авторы получают 80% от сборов, а сам сервис оставшиеся 20. Сервис появился в 2016 году.





Леонид Радвинскому, о котором известно крайне мало, принадлежит три четверти компании Fenix International. По данным СМИ, выходец из Украины начал свою деятельность в начале 2000-х, основав сеть порносайтов.