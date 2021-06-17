Владеющий OnlyFans выходец с Украины стал миллиардером в пандемию
В прошлом году выручка популярного у вебкам-моделей сервиса выросла на 540%, а аудитория увеличилась до 82 миллионов человек.
Фото © OnlyFans
Основной владелец компании Fenix International, в состав которой входит популярный сервис OnlyFans, стал долларовым миллиардером. Forbes оценивает состояние выходца с Украины Леонида Радвинского примерно в два миллиарда долларов.
Эксперты отмечают, что росту капитала бизнесмена поспособствовала пандемия, ведь во время самоизоляции увеличился спрос на сервисы с контентом для взрослых. Так, в прошлом году выручка OnlyFans выросла на 540% и составила 400 миллионов долларов. Аудитория сервиса увеличилась более чем на 500% — до 82 миллионов человек.
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OnlyFans представляет собой сервис, который предусматривает плату пользователей за доступ к видеоконтенту авторов. В основном там размещают ролики эротического контента, но ресурс также популярен и среди фитнес-тренеров, коучей и музыкантов. Авторы получают 80% от сборов, а сам сервис оставшиеся 20. Сервис появился в 2016 году.
Леонид Радвинскому, о котором известно крайне мало, принадлежит три четверти компании Fenix International. По данным СМИ, выходец из Украины начал свою деятельность в начале 2000-х, основав сеть порносайтов.
Ранее Лайф рассказывал о эротической модели Росио Пино, которая продаёт свои откровенные кадры на сайте Onlyfans под псевдонимом La Grosera. Она собралась баллотироваться в депутаты и пообещала девушкам в случае победы бесплатное увеличение груди.
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