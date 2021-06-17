В Черкесске инспекторы ГИБДД обвинили руководство в сборе денег с подчинённых

В городе Черкесске сотрудники ГИБДД заявили, что их начальство собирает с них деньги и заставляет совершать ряд противоправных действий, находясь на службе. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в июне от 46-летнего инспектора Рустама Л. поступил рапорт о том, что руководство ОГИБДД ОМВД России по городу Черкесску требует от подчинённых ежемесячных выплат коррупционного характера. Руслан утверждает, что с ноября прошлого года начальник местного отделения ГИБДД подполковник полиции Олег Ф., его заместитель, а также командир роты ОР ДПС ГИБДД Хамид Э. ежемесячно требовали от сотрудников по две с половиной тысячи рублей на банковскую карту последнего. При этом две тысячи аргументировались "колхозным сбором", а ещё 500 рублей якобы предназначались для документоведа ОГИБДД ОМВД РФ.

Кроме того, руководство требовало от подчинённых собирать с водителей, нарушивших ПДД, по три – пять тысяч рублей каждый месяц. За решение вопроса о возврате авто со штрафстоянки предлагалось вымогать у нарушивших автовладельцев от 15 до 30 тысяч. Если же сотрудник совершил дисциплинарный проступок, он должен был сдать 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.

Тем правоохранителям, которые не хотели выполнять требования начальства, обещали создать невыносимые условия работы, а также угрожали подставить. Сам Рустам отказался собирать "дань" с водителей и был вынужден выплачивать деньги из своего кармана. При этом инспектор неоднократно обращался к начальству, отмечая, что не может выполнять их требования по сдаче средств. Мужчина объяснял руководству, что у него трое детей, жена не работает, а проживают они на съёмной квартире. Однако в ответ ему говорили, что это его проблемы и он просто "не умеет работать на дороге".

Другие сотрудники частично подтвердили слова Рустама. В настоящее время материалы проверки направлены в СУ СКР по Карачаево-Черкесии.