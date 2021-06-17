В Москве отвергнутый ухажёр заманил девушку в квартиру, принудил к сексу и ушёл в самый разгар, потому что "стало скучно"
Таким образом мужчина захотел "компенсировать" расходы на еду и аренду жилья для своей знакомой.
Фото © Pixabay
В Москве навязчивый ухажёр заманил девушку в квартиру под предлогом собеседования, принудил к сексу, но затем остановился, заявив, что ему стало скучно.
Как сообщил Лайфу источник, 26-летняя Ольга Б. явилась в полицию, где рассказала о мужчине по имени Максим К., с которым она познакомилась в соцсетях. После непродолжительного общения в Интернете молодые люди договорились о встрече. На ней девушка призналась, что поругалась с матерью и не хочет возвращаться домой. После этого "джентльмен" сразу же снял Ольге квартиру и заказал еду. Пока они ждали доставку, Максим начал приставать к Ольге и попытался принудить её к сексу. Однако ухажёр получил отказ, после чего собрался и уехал по делам.
Девушка же забрала у курьера еду, оставила ключи в почтовом ящике и уехала обратно к маме. После этого она написала мужчине, что больше не хочет с ним общаться, и удалила его номер. Вскоре Ольга решила заняться поиском работы. В мессенджере ей пришло сообщение с предложением пройти собеседование на должность менеджера с зарплатой 62 тысячи рублей в месяц. Встреча должна была состояться в квартире. По прибытии на место девушка обнаружила, что дверь слегка приоткрыта. Ольга вошла в квартиру — и в этот момент сзади на неё навалился мужчина.
Когда она обернулась, поняла, что это тот самый Максим. Мужчина закрыл дверь и потребовал вернуть деньги за еду и аренду жилья, на что девушка ответила, что у неё нет средств. Услышав это, несостоявшийся кавалер отвёл Ольгу в комнату и снова начал приставать. Сперва потерпевшая сопротивлялась, но потом поняла, что это бесполезно. В итоге "работодатель" совершил с ней половой акт, однако спустя некоторое время сказал, что "ему с ней скучно", оделся, взял её телефон, удалил все их переписки и выгнал из квартиры. После этого Ольга решила обратиться в полицию, сейчас правоохранители проводят проверку.
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