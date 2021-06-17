Счётная палата предложила сделать однократным участие в льготной ипотеке
Есть и другой вариант корректировки программы — разрешить участие только тем гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
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Счётная палата РФ предлагает изменить программу льготной ипотеки в стране. В рекомендациях СП сказано, что следует ввести ограничение, сделав ипотеку однократной, если она будет доступна для всех граждан.
При этом в качестве альтернативы предлагается разрешить участие в программе только тем гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Как уточняют в Счётной палате, в настоящее время кредит по данной программе может взять любой заёмщик, которому банк готов его предоставить. Кроме того, люди могут брать ипотеку несколько раз. Аудиторы сослались на данные исследования компании "Дом.РФ" и ВЦИОМа, согласно которым половина участников программы считает приобретение недвижимости наиболее эффективным вложением денежных средств.
Также в СП предупредили, что ускоренный рост ипотечного кредитования повышает цены на недвижимость и не соответствует темпам роста строительства, о чём говорится в отчёте по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на поддержку рынка ипотеки и жилищного строительства в 2019–2020 годах. Там также сослались на опыт других государств, пояснив, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования может привести к обратным последствиям и снижению ценовой доступности приобретения жилья в стране.
В Счётной палате также отметили, что для поддержания доступности ипотеки необходим высокий и стабильный рост доходов россиян.
Однако Минстрой не согласился с выводами СП. В ведомстве отметили, что рост цен на квартиры связан не только с подскочившим спросом. Среди других факторов выделяются ограничительные меры, связанные с пандемией, нехватка рабочей силы, общемировая конъюнктура, а также ситуация на рынке строительных материалов.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года. Сама программа при этом продлевается на год — до 1 июля 2022-го, а вот ставка немного вырастет — с 6,5 до 7%.
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