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Италия обыграла Швейцарию и стала первым участником плей-офф Евро-2020

На втором месте расположилась сборная Уэльса, которая почти гарантировала себе попадание в решающие игры.

16 июня, 20:51
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1405258613363548172/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Италии переиграла Швейцарию во втором туре Евро-2020 и стала первой командой, которая гарантировала себе попадание в 1/8 финала турнира.

Героем встречи стал полузащитник "Сассуоло", который оформил победный дубль. Сначала он воспользовался великолепной передачей Доменико Берарди, а во втором тайме шикарно пробил со средней дистанции. Победу "Скуадра адзурре" принёс Чиро Иммобиле, который пробил Янна Зоммера в самом конце игры. Очередные 3:0 для команды Роберто Манчини, которая пока выглядит одним из главных претендентов на титул.

Отметим, что матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Внимания наш арбитр заслужил в первом тайме, когда отменил гол Кьеллини из-за игры рукой. Сделать это удалось благодаря системе VAR.

В итоге в активе сборной Италии теперь шесть очков — она гарантированно не опустится ниже второго места, где пока находится сборная Уэльса. В её активе четыре балла. Судьба первого места решится в их очном противостоянии.

Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020, даже несмотря на незабитый пенальти Бейла

Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020, даже несмотря на незабитый пенальти Бейла

Футбол. Евро-2020

Италия — Швейцария — 3:0

Голы: Локателли 26' (1:0), Локателли 52' (2:0), Иммобиле 89' (3:0)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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