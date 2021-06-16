Италия обыграла Швейцарию и стала первым участником плей-офф Евро-2020

Сборная Италии переиграла Швейцарию во втором туре Евро-2020 и стала первой командой, которая гарантировала себе попадание в 1/8 финала турнира.

Героем встречи стал полузащитник "Сассуоло", который оформил победный дубль. Сначала он воспользовался великолепной передачей Доменико Берарди, а во втором тайме шикарно пробил со средней дистанции. Победу "Скуадра адзурре" принёс Чиро Иммобиле, который пробил Янна Зоммера в самом конце игры. Очередные 3:0 для команды Роберто Манчини, которая пока выглядит одним из главных претендентов на титул.

Отметим, что матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Внимания наш арбитр заслужил в первом тайме, когда отменил гол Кьеллини из-за игры рукой. Сделать это удалось благодаря системе VAR.

В итоге в активе сборной Италии теперь шесть очков — она гарантированно не опустится ниже второго места, где пока находится сборная Уэльса. В её активе четыре балла. Судьба первого места решится в их очном противостоянии.