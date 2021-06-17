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Зеленский по-русски ответил на вопрос о встрече с Путиным

Украинский лидер считает, что на встрече с российским коллегой стоит обсуждать только одну тему — ситуацию в Донбассе.

16 июня, 21:05
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент Украины Владимир Зеленский по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину во время беседы с иностранными журналистами.

Неделю назад российский лидер заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским. При этом Путин отметил, что в первую очередь с Киевом стоит обсуждать двусторонние отношения, поскольку в них много проблем.

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"У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но, когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: "Да бог с ней, с той аджендой (перечень целей, используется в рамках правительственных обсуждений. — Прим. Лайфа), давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский на русском.

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Лидер Незалежной добавил, что у Украины и России общая история.

"У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чём адженда", — отметил Зеленский.

Украинский лидер считает, что на встрече с российским коллегой стоит обсуждать только одну тему — ситуацию в Донбассе. По мнению Зеленского, Москва якобы оттягивает начало переговоров.

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Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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