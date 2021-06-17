Зеленский по-русски ответил на вопрос о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину во время беседы с иностранными журналистами.

Неделю назад российский лидер заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским. При этом Путин отметил, что в первую очередь с Киевом стоит обсуждать двусторонние отношения, поскольку в них много проблем.

"У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но, когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: "Да бог с ней, с той аджендой (перечень целей, используется в рамках правительственных обсуждений. — Прим. Лайфа), давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский на русском.

Лидер Незалежной добавил, что у Украины и России общая история.

"У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чём адженда", — отметил Зеленский.

Украинский лидер считает, что на встрече с российским коллегой стоит обсуждать только одну тему — ситуацию в Донбассе. По мнению Зеленского, Москва якобы оттягивает начало переговоров.