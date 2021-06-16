Зеленский поставил России и Европе ультиматум по "Северному потоку – 2"
Он заверил, что в ином случае страна будет бороться за свою государственность и против газового проекта.
Фото © Сайт президента Украины
Киев готов согласиться на запуск газопровода "Северный поток – 2", если ему будут предоставлены гарантии безопасности и передача территорий самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.
"Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий", — сказал он в интервью журналистам западных стран.
По мнению Зеленского, в случае запуска газопровода Россия может принудить Незалежную к прямому диалогу с ЛНР и ДНР. Сейчас же РФ "всех переигрывает" в вопросе "Северного потока – 2". Он также назвал этот проект "оружием против Украины".
Страна рассчитывает в обмен на согласие на запуск газопровода получить прекращение войны, спокойствие и стабильность, а также возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В ином случае Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта, "нравится это Европе или нет", уточнил президент. При этом объяснить, каким образом Украина будет давить на Россию и западные страны, Зеленский не смог.
Ранее Владимир Зеленский назвал неизбежной свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Украинский лидер выступил с инициативой встречи ещё в конце апреля, правда, предложил провести переговоры "в любой точке Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки. Позже звучали разные предложения, в том числе Ватикан.
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