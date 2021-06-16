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Зеленский поставил России и Европе ультиматум по "Северному потоку – 2"

Он заверил, что в ином случае страна будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

16 июня, 15:13
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-gidna-buti-rivnopravnim-chlenom-nato-prezident-69037" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Киев готов согласиться на запуск газопровода "Северный поток – 2", если ему будут предоставлены гарантии безопасности и передача территорий самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

"Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий", — сказал он в интервью журналистам западных стран.

По мнению Зеленского, в случае запуска газопровода Россия может принудить Незалежную к прямому диалогу с ЛНР и ДНР. Сейчас же РФ "всех переигрывает" в вопросе "Северного потока – 2". Он также назвал этот проект "оружием против Украины".

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Страна рассчитывает в обмен на согласие на запуск газопровода получить прекращение войны, спокойствие и стабильность, а также возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В ином случае Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта, "нравится это Европе или нет", уточнил президент. При этом объяснить, каким образом Украина будет давить на Россию и западные страны, Зеленский не смог.

Ранее Владимир Зеленский назвал неизбежной свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Украинский лидер выступил с инициативой встречи ещё в конце апреля, правда, предложил провести переговоры "в любой точке Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки. Позже звучали разные предложения, в том числе Ватикан.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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