ФСБ задержала ещё одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году
Сейчас следователи устанавливают его причастность к другим преступлениям и готовятся предъявить обвинения.
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На Кавказе полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России задержали одного из членов банды Шамиля Басаева, который, предположительно, принимал участие в вооружённом нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
"16 июня 2021 года во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным управлением МВД России по СКФО по подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева — уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов", — сообщается на сайте СК РФ.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение в вооружённом нападении на российских военных. Также следствие намерено ходатайствовать о заключении Алханова под стражу.
Напомним, с 29 февраля по 1 марта 2000 года военнослужащие шестой роты Псковской дивизии ВДВ заняли высоту 776, где отразили вооружённое нападение боевиков из банды Басаева и Хаттаба численностью около 2,5 тысячи человек. В ходе боя погибло 84 десантника, ещё четверо были ранены. В результате 22 бойцам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров были награждены орденом Мужества, 63 из которых — посмертно.
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