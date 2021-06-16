ФСБ задержала ещё одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году

На Кавказе полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России задержали одного из членов банды Шамиля Басаева, который, предположительно, принимал участие в вооружённом нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"16 июня 2021 года во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным управлением МВД России по СКФО по подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева — уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов", — сообщается на сайте СК РФ.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение в вооружённом нападении на российских военных. Также следствие намерено ходатайствовать о заключении Алханова под стражу.