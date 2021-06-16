Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неизбежными свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что, "когда люди хотят закончить войну" и нормализовать отношения, они соглашаются встретиться.

"Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет", — сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ, которое опубликовано на его официальном сайте.

Президент Украины также выразил мнение, что российская сторона "слишком оттягивает" эту встречу.