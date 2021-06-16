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Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным

Украинский лидер выступил с инициативой провести встречу ещё в конце апреля, правда, Зеленский предложил провести переговоры"в любой точке Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки. Позже звучали разные предложения, в том числе Ватикан.

16 июня, 13:14

Фото © ТАСС / АР

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неизбежными свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что, "когда люди хотят закончить войну" и нормализовать отношения, они соглашаются встретиться.

"Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет", — сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ, которое опубликовано на его официальном сайте.

Президент Украины также выразил мнение, что российская сторона "слишком оттягивает" эту встречу.

Зеленский надеется, что дата встречи с Путиным будет определена в ближайшее время

Зеленский надеется, что дата встречи с Путиным будет определена в ближайшее время

Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

Владимир Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским

Владимир Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским

Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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